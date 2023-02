Cava de' Tirreni, possibile danno erariale da oltre un milione di euro

Su quell'area c'era chi auspicava la costruzione di un ospedale. Ma quel progetto non è mai decollato e gli ex stabilimenti della Cofìma, a Cava de' Tirreni, sono rimasti ancora lì abbandonati per anni. Un monumento al degrado ambientale che per la Corte dei Conti sarebbe anche amministrativo, tanto da prefigurare un danno erariale da 1 milione e 200 mila euro per l'acquisto di quel bene mai utilizzato.

La storia infinita della vendita di quell'area da quasi 18mila metri quadri nel centro della città metelliana si consuma in 5 giorni: tra il 5 e l'11 ottobre l'amministrazione comunale mette in piedi, secondo la ricostruzione fatta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, l'acquisto del bene per 4 milioni 664 mila euro da una procedura fallimentare.

Per reperire le risorse, ricostruisce la magistratura contabile, si fa ricorso a un mutuo bancario pluriennale stipulato con un soggetto privato, nonostante è questo il cuore dell'accusa - la Cassa Depositi e Prestiti offrisse condizioni più favorevoli e agevolate.

Il complesso industriale costerà mille euro al giorno a cittadini cavesi e diventerà negli anni oggetto di inchieste e di scontro politico. Da due anni il Comune prova a rivenderlo ma le undici aste bandite, abbattendo di oltre un milione di euro il prezzo iniziale, sono andate finora deserte.

Ora le 22 persone coinvolte a vario titolo in quella compravendita da sindaco e vicesindaco a 4 dirigenti e 16 amministratori hanno ricevuto un invito a dedurre della magistratura contabile, per un danno erariale pari agli interessi passivi scaduti e pagati sui ratei di mutuo.