Chiuso il mercato si torna in campo

È un Napoli lanciatissimo quello che si presenta alla trasferta di La Spezia contro una squadra che viene da due sconfitte di fila ma che sta cercando di costruire la sua salvezza nelle gare interne. Per gli azzurri dovrebbero essere poche le novità rispetto alla vittoria con la Roma: Politano scalpita per una maglia da titolare, Ndombele - ancora alle prese con l'influenza - potrebbe non essere del match. Il Napoli fa la sua corsa e non guarda le avversarie, forte del suo vantaggio. Ma il derby tra Milan e Inter potrebbe fornire un ulteriore assist per un nuovo allungo in classifica. Per farlo, gli azzurri dovranno prima pensare a fare il loro dovere. Messe alle spalle le amarezze del mercato con il caso Verdi, la Salernitana avrà invece due giorni in più di tempo per preparare il posticipo di martedì 7 con la Juventus. All'Arechi si preannuncia il tutto esaurito, già venduti 15mila biglietti. Nicola conta di recuperare Gyomber in difesa: lo slovacco, assente a Lecce, sta meglio e rientrerà in gruppo. L'obiettivo è quello di dare continuità ai risultati dopo la vittoria in Salento, ma a Salerno arriva una Juve affamata di punti dopo il ko con il Monza.