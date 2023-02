Cilento, il progetto della nuova superstrada divide i sindaci

Divide sindaci e comunità locali della Piana del Sele e del Cilento il progetto per una bretella di collegamento tra Eboli e Agropoli. L'opera, per la quale si prevedono fondi per un miliardo di euro, è già stata definita la superstrada della discordia: trenta chilometri, due corsie per carreggiata, quattro nuovi svincoli, viadotti e gallerie, tempi ridottissimi per collegare l'autostrada A2 con il Cilento. Sarebbe l'alternativa alla Statale 18, spesso con traffico rallentato o paralizzato, in particolare dai flussi turistici.

Nel servizio le dichiarazioni del presidente della Provincia di Salerno, Pasquale Alfieri, dei sindaci di Eboli, Mario Conte, e di Agropoli, Roberto Mutalipassi