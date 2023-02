Colpirono un uomo alla testa mandandolo in coma: cinque arresti

Cinque arresti per tentato omicidio in concorso, lesioni personali aggravate, danneggiamento in concorso. I carabinieri di Trentola Ducenta, coadiuvati dal nucleo operativo e radiomobile e altre stazioni della compagnia di Aversa e dal nucleo cinofili di Sarno, hanno eseguito le misure cautelari disposte dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord: quattro persone sono in carcere, una è agli arresti domiciliari.

I fatti risalgono a settembre 2022, quando a Trentola Ducenta, nel Casertano, una lite per futili motivi degenerò in una violenta aggressione. Un uomo, padre di uno dei soggetti che aveva partecipato alla lite, fu colpito ripetutamente alla testa con una mazza ferrata riportando una frattura del cranio con emorragia epidurale: fu sottoposto a un'operazione neuro-chirurgica d'urgenza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno ed entrò in coma farmacologico. Il figlio, invece, riportò traumi al cranio al volto e alle braccia.