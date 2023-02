Colpo al clan Mazzarella

“I paesi vesuviani sono nostri”. Così un presunto affiliato al clan Mazzarella diceva in una conversazione intercettata dai carabinieri. Parole che rivelano come negli ultimi anni l'organizzazione con a capo Ciro Mazzarella fosse riuscita ad allargare la propria sfera di influenza, dalla periferia orientale del capoluogo ai Comuni dell'hinterland.

Ciro Mazzarella è una delle 24 persone destinatarie di una misura cautelare ( 9 di queste si trovano già in carcere) nell'ambito di una operazione condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea.

I reati contestati a vario titolo sono: associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish), violazione alla normativa sulle armi e sugli esplosivi, estorsione e impiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche.

L'indagine mette sotto la lente di ingrandimento fatti avvenuti tra il 2018 e il 2020. La gestione delle piazze di spaccio in periferia, il contrabbando di sigarette e soprattutto l'interesse del clan per il settore della vendita di idrocarburi, ritenuto appetibile per riciclare i proventi delle attività illecite.

Un distributore di carburante nel quartiere Fuorigrotta di Napoli è stato posto sotto amministrazione giudiziaria. Nel 2018 una società riconducibile a Salvatore D'Amico, esponente del clan omonimo, alleato dei Mazzarella, ne acquisì la gestione in comodato d'uso, una settimana dopo la sua costituzione.

Complimentandosi con l'Arma dei Carabinieri e la magistratura, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha ribadito la priorità del contrasto alla camorra: “Intervenire con determinazione per difendere settori nevralgici della nostra economia è di estrema importanza, ancor più oggi in relazione al particolare momento storico che viviamo - ha detto il titolare del Viminale - la rilevanza di operazioni come quella portata a termine oggi a Napoli risiede nella capacità di contrapporsi agli appetiti delle organizzazioni criminali, ovunque essi si manifestino, garantendo sicurezza alle nostre comunità e al contempo rimuovendo le principali cause di infiltrazione della nostra economia”.