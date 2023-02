Il Comune di Napoli alleggerisce le cartelle esattoriali: ecco come muoversi

Via sanzioni e interessi, cartelle esattoriali più leggere. Il Comune di Napoli fa sapere l'assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta ha deciso di aderire alla norma prevista dalla nuova legge di bilancio. Un provvedimento che riguarda esclusivamente le cartelle pendenti tra il 2000 e il 2015 e con un debito residuo inferiore ai mille euro.

Per queste cartelle esattoriali si pagherà soltanto il valore del capitale più spese esecutive e di notifica. In pratica non sarà una cancellazione radicale della cartella, ma la stessa verrà depurata da interessi e sanzioni per ritardi, importi che spesso appesantiscono notevolmente la cifra dovuta dal cittadino al Comune per multe, Imu e Tari non pagate.

Per beneficiare di questa opportunità - informa Palazzo San Giacomo - occorrerà presentare richiesta entro il prossimo 30 aprile e pagare il dovuto entro il 31 luglio. C'è la possibilità inoltre anche di rateizzare, con un massimo di 18 tranche di pagamento e con gli interessi del 2%.

In questa maniera il Comune mette ordine anche nel proprio bilancio: il valore delle cartelle sotto i 1000 euro pesa, infatti, per 271 milioni di euro, nel dettaglio per 201 milioni di capitale e 70 di sanzioni e interessi.