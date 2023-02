Con m'illumino di meno si spengono i monumenti, si accende il risparmio energetico

L'interruttore si abbassa. La luce si spegne anche nelle stanze più suggestive, da Castel Sant'Elmo alla Reggia di Caserta. Con m'illumino di meno da 18 anni il 16 febbraio la trasmissione caterpillar di Rai radio 2 ci fa riflettere sulle risorse che il nostro pianeta non è in grado di rigenerare alla stessa velocità con cui le fagocitiamo. Eppure in qualche caso quell'energia la si può produrre da soli. Accade già nella comunità energetica e solidale di San Giovanni a Teduccio: pannelli fotovoltaici e un risparmio in bolletta del 20% per 40 famiglie. Un'iniziativa di Fondazione Famiglia di Maria e Legambiente. Da un condizionatore fai da te a un orto negli spazi esterni di una scuola tante le iniziative in questa giornata. Oltre alle buone pratiche, però, serve lavorare sugli impianti per relegare finalmente le fonti fossili al passato.

Nel servizio l'intervista ad Angelo Buonomo di Legambiente Campania