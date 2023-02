Prevenire: la Corte dei Conti ha cambiato strategia. E lo Stato incassa di più

Aumentano citazioni in giudizio per danni erariari e sequestri, ma a tenere banco è soprattutto l'effetto conformativo, una sorta di tirata d'orecchie per l'amministratore fallace, utile a prevenire, cioè ad evitare il danno all'origine. Questa la sintesi dell'incontro con la stampa organizzato dalla Corte dei Conti della Campania.

Nel servizio l'intervista al generale di brigata Paolo Borrelli, comandante provinciale della Guardia di finanza di Napoli.