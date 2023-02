Il Parlamento europeo revoca l'immunità a Cozzolino

Non era presente in aula, Andrea Cozzolino. L'eurodeputato campano ha assistito da remoto alla seduta plenaria con cui il Parlamento di Bruxelles ha revocato l'immunità a lui e al collega Marc Tarabella.

Il voto per alzata di mano, poi la notifica alle autorità belghe. Tarabella stesso ha espresso parere favorevole, mentre Cozzolino si era già detto pronto alla rinuncia.

Il caso è il cosiddetto Qatargate. L'inchiesta sulla presunta corruzione al Parlamento europeo da parte di Paesi arabi come Qatar e Marocco. Inchiesta che riguarda - tra gli altri - Eva Kaili, già vicepresidente dell'Eurocamera, e l'ex eurodeputato Antonio Panzeri.

Cozzolino - eletto col Pd e autosospeso dal gruppo S&D - era stato ascoltato la settimana scorsa dalla Commissione affari giuridici di Bruxelles. "Della lunga audizione - comunicano i suoi avvocati - è rimasta solo la rinuncia all'immunità, che rivendica come una scelta di dignità e di responsabilità". "Cozzolino - sottolineano i legali - rivendica la sua estraneità ai fatti e si difenderà in tutte le sedi perché possa essere accertata la verità".