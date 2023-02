Crolla la Juve Stabia, Avellino in crisi

Non vince nessuna delle cinque campane di serie C. Troppo forte la capolista Catanzaro che espugna il Menti imponendosi per 4-1 sulla Juve Stabia. Dopo nove minuti i calabresi sono già sul 2-0 grazie a una doppietta di Iemmello. Il tris lo cala al 20' Biasci. Nella ripresa il poker giallorosso di Vandeputte prima del gol della bandiera di Scaccabarozzi con una bella parabola su punizione.

Punto importante in ottica salvezza per la Turris terzultima che resiste a Crotone e strappa lo 0-0 contro la seconda in classifica.

In profonda crisi l'Avellino, alla terza sconfitta consecutiva, la seconda in casa. Al Partenio Lombardi la Virtus Francavilla passa grazie a una rete di Murilo al 17', precisa e angolata la girata della punta brasiliana. Al 33' D'Angelo potrebbe pareggiare ma sbaglia un calcio di rigore, parato da Avella, poi alza la mira. Nel recupero Marconi colpisce la traversa, Rastelli parla di "Periodo maledetto" e i pugliesi scavalcano gli irpini ora decimi in classifica.

Come il Giugliano che ad Agropoli si porta in vantaggio sulla Gelbison al 40' con un mancino di Poziello

I cilentani riagguantano il pari a dieci dal novantesimo con De Sena, bomber al settimo centro in campionato. Il derby campano finisce 1-1.