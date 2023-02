"Da domani mi alzo tardi". L'omaggio a Troisi in un film

Il prossimo 19 febbraio Massimo Troisi avrebbe compiuto 70 anni. Tra le tante iniziative in programma per rendere omaggio al grande attore e regista (scomparso a Roma il 4 giugno 1994), molte delle quali nella sua città natale San Giorgio a Cremano, c'è anche un film, “Da domani mi alzo tardi”. Dopo la serata del 13 febbraio presso l’Auditorium del MANN, la prima è andata in scena al cinema Metropolitan di Napoli.

Nel servizio di Annalisa Angelone, le interviste alla scrittrice Anna Pavignano, al regista Stefano Veneruso e al direttore del Mann Paolo Giulierini.