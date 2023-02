Pozzuoli, alla Darsena l'acqua è quasi sparita

Fango e qualche chiazza d'acqua. Il mare alla Darsena di Pozzuoli praticamente è sparito. A secco le imbarcazioni dei pescatori. Qui, più che in altri luoghi, è visibile l'abbassamento del livello del mare registrato, in Campania, negli ultimi giorni. Effetto combinato di bassa marea e alta pressione. Ma nei Campi Flegrei si aggiunge un'altra causa, non correlata alle precedenti: il bradisismo. In atto da tempo, il lento movimento del suolo è accompagnato nell'area flegrea da una frequente attività sismica. Oltre 60 eventi nel mese corrente, fortunatamente di bassa intensità.

Nel servizio, l'intervista a Mauro Di Vito - Direttore Osservatorio Vesuviano INGV