De Luca: "Non c'è un euro, pronto soccorso a rischio chiusura"

All'inaugurazione dell'anno giudiziario della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania era presente anche il governatore Vincenzo De Luca. "Siamo impegnati in queste ore in un confronto con il ministero della Salute e con il Governo sui temi che riguardano la sanità pubblica - ha spiegato - Rimangono in piedi due grandi emergenze: personale e finanziamenti. Per i finanziamenti non c'è un euro per la sanità pubblica, per il personale non c'è nessuna certezza".