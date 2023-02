La nuova battaglia di De Luca: "Medicina, stop al numero chiuso"

Sanità pubblica. Nella sua consueta diretta Facebook del venerdì il Governatore Vincenzo De Luca è tornato a parlare del suo cavallo di battaglia riallacciandosi al dibattito politico sull'autonomia differenziata.



Le criticità ci sono ha ammesso il presidente della regione Campania facendo riferimento alle liste di attesa e alla necessità di rilanciare gli screening oncologici dopo la pandemia, ma ha ribadito lo squilibrio di risorse rispetto al Nord: un dato su tutti, i 42 mila posti letto negli ospedali pubblici della Lombardia contro i 12 mila della Campania.

Poi l'annuncio delle prossime mosse: l'ampliamento della rete dei centri antidiabete, un aiuto ai comuni per sostenere le iniziative pubbliche per anziani, disabili e bambini autistici, la battaglia per rendere aperta a tutti la facoltà di Medicina, passaggio necessario per il potenziamento del personale.