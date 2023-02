"Diamo voce alle loro proteste"

Presidio delle comunità iraniane di Napoli, Roma e Torino in piazza Plebiscito. Fotografie delle vittime e dei prigionieri politici, candele, tulipani. Cittadini e turisti commossi osservano i ritratti di chi e' stato ucciso o rinchiuso in carcere e torturato per aver protestato rivendicando libertà e diritti per le donne. Molti sono ragazzi giovanissimi. Colpiti a morte dai proiettili, anche bambini.

Interviste agli studenti iraniani a Napoli