Donne e impresa, l'omaggio a quattro grandi innovatrici italiane

Quattro donne, quattro innovatrici, quattro storie di impreditoria d'eccellenza declinata al femminile.

La sede di palazzo Pacanowski dell'Università Parthenope si fregia di un nuovo murale, dopo quello dedicato a Olivetti. A essere impresse sulle mura del Dipartimento di studi aziendali e qualitativi sono le pioniere nel campo dell'imprenditoria e della cultura: Maria Laura Cafiero, Wanda Ferragamo, Titina De Filippo, Matilde Serao.

Lo svelamento dell'opera dell'artista spagnola Leticia Mandragora è stato preceduto dall'incontro «Innovazione e Imprenditorialità in un Mondo Sostenibile», una riflessione sul ruolo della donna nell'impresa. Il Disaq per il secondo anno è stato insignito come Dipartimento di Eccellenza dall'Anvur.

Nel servizio le voci di Giovanna Gentile Ferragamo, imprenditrice; Mario Mattioli, presidente Confitarma; Francesca Perla, direttrice Dipartimento Studi Aziendali e Qualitativi dell'Università Parthenope di Napoli; Francesco Calza, prorettore dell'Università Parthenope di Napoli.