Napoli, è la tua notte: in tremila a Francoforte pronti a festeggiare

E' la notte che Napoli aspetta da tempo e la speranza è che sia una notte di festa. Appuntamento alle ore 21 al Deutsche Bank Park di Francoforte per l'andata degli ottavi di Champions League contro i tedeschi dell'Eintracht. La squadra che sta dominando il campionato italiano ora è chiamata allo step successivo: raggiungere per la prima volta nella propria storia i quarti della principale competizione europea.

Nessuno si aspetti regali dagli avversari che nel 2023 hanno perso una sola volta e sono sesti in campionato a -5 dalla vetta. Ma gli azzurri hanno tutte le carte in regola per tornare a casa con un risultato positivo. Giocherà la formazione tipo, con il rientro dal 1' di Mario Rui, Zielinski e Lozano. E un Victor Osimhen particolarmente affamato: 18 gol in Serie A, uno solo in Champions, dove ha giocato poco. Ci saranno oltre tremila tifosi partenopei pronti a esultare insieme a lui.