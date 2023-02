Tornado azzurro

Nel calcio è l'Italia che, attraverso il Napoli, impone all'Europa una tassa. Tassa denominata Osimhen, ormai fissa in Serie A. Gli azzurri, dopo 10 minuti di ambientamento dominano, invero, con tanti protagonisti. Ma nella sera di Carnevale non può che essere un uomo mascherato a sbloccare la partita.

Quando accade, Lozano - che ha fornito l'assist - ha già colpito un palo pieno. Il centravanti nigeriano, che irrompe con furia, conquistato un rigore sul prosieguo della stessa azione. E Trapp ha vinto il primo duello con Kvaratskhelia che si era presentato sul dischetto. Tiro forte e preciso, tuttavia a mezza altezza, dove è più agevole arrivare se il portiere non viene spiazzato. Lozano e Osimhen replicherebbero un minuto dopo, quasi in fotocopia. Ma l'attaccante africano è un passo oltre la linea della palla.

L'ulteriore magica notte degli azzurri, del condottiero Spalletti, ricomincia puntuale nella ripresa. Immenso come Lobotka, Anguissa - che sfiorerà il gol anche da seduto - determina l'espulsione del più temuto tra i giocatori tedeschi: Kolo Muani. L'uomo in più va sfruttato e Kvara, che a tu-per-tu aveva riperso in precedenza con Trapp, non smarrisce coraggio e creatività. Il portiere non avrà da sorridere perché il maghetto inventa: controllo al volo e tacco, un assist da antologia. Di Lorenzo non si fa pregare e la piazza. Applausi ma non sipario. Giustamente Spalletti fa sapere che chi pensa già ai quarti non giocherà più.