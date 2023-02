Emergenza medici: si dimette il dirigente del Pronto Soccorso del "San Giuliano"

Era tra le misure minacciate dai camici bianchi, quello delle dimissioni in blocco, a seguito dei ripetuti episodi di violenza nei pronto soccorso, l'ultimo nella notte tra sabato e domenica e delle condizioni di lavoro nei reparti di emergenza urgenza. Dalle parole, ai fatti: il dirigente responsabile del pronto soccorso dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano ha inviato una missiva alla direzione generale dell'Asl Na2 Nord in cui ha annunciato la rinuncia all'incarico a causa della cronica carenza di personale e delle promesse non mantenute di migliorare una situazione critica. La legge 113 del 2020, ricorda la Cisl, imponeva una serie di misure a tutela degli operatori sanitari, finora disattese. E c'è anche il fattore economico ad allontanare i medici dai pronto soccorso.

Nel servizio, l'intervista a Lorenzo Medici, segretario generale FP CISL Campania.