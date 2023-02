Napoli, "liberati" dello scudetto: così potrai puntare alla Champions

Il Napoli è sempre più vicino allo scudetto, i punti di vantaggio su Inter e Milan, appaiate al secondo posto, sono 18 ed è impossibile chiamarle inseguitrici. Anche il calendario dà una mano agli azzurri: la Lazio, prossima avversaria, avrà due giorni di riposo in meno. A questo punto l'obiettivo è chiudere in fretta la pratica tricolore per concentrarsi sulla Champions.