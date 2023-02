Napoli, Osimhen ha bisogno di riposo. Alla Salernitana serve il suo pubblico

Victor Osimhen meno insostituibile di Lobotka e persino di Anguissa. Malgrado i gol a raffica, il nigeriano potrebbe riposare domani ad Empoli: alcuni segnali che ha bisogno di rifiatare e le garanzie che dà Simeone suggeriscono a Luciano Spalletti di coinvolgere l'attaccante nel turnover in Toscana. Scalpitano per un posto da titolare Mario Rui, Elmas e Politano. La Salernitana gioca domenica in casa contro il Monza: Sousa ha chiesto l'aiuto dei tifosi per uscire dalla crisi.