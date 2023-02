L'Ente Parco Nazionale del Vesuvio aspetta il nuovo commissario straordinario

Il Grande Progetto Vesuvio aspetta l'uomo, o la donna, che possa continuare l'opera di Agostino Casillo. Questione di giorni, si spera: la Regione ha vinto il ricorso al Tar della Campania contro la nomina del nuovo commissario straordinario dell'Ente Parco Nazionale, Raffaele De Luca, ed entro il 22 febbraio aspetta dal Ministero dell'ambiente una terna di nomi tra i quali scegliere.

Non è escluso che sia lo stesso De Luca, sindaco di Trecase, ad avere l'incarico, com'era già accaduto lo scorso 27 gennaio. Lasciare scoperto a lungo lo scranno significherebbe perdere ulteriore tempo, necessario a non mollare la presa su uno dei siti principali per il turismo e l'intera economia della regione.

Il primo passo sarà la nuova convenzione con la riserva Tirone, affinché il cancello della Strada Matrone resti aperto anche in assenza delle guide del parco. Consentire che sulla stessa possano viaggiare bus elettrici è uno dei punti del programma di De Luca, ma ci sono anche altri progetti in cantiere: proseguire la forestazione, tornare a coltivare i terreni abbandonati dai proprietari, creare un percorso enogastronomico.