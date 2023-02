ERCOLANO DIGITALE

Sono archeologi, numismatici, restauratori, informatici, tecnici del 3D, esperti di comunicazione. Un team di 50 professionisti al lavoro per rendere fruibili a distanza, attraverso una piattaforma open data, i preziosi reperti archeologici del Parco di Ercolano. 6500 oggetti, 3500 dei quali sottoposti a scansione 3D ad altissima definizione.

E' in corso l'opera di rilievo, classificazione e catalogazione dei reperti in un'affascinante dialogo tra reale e virtuale, manufatti antichi e avanzate tecnologie. Così sta nascendo il Museo Digitale di Ercolano grazie all'opera e agli investimenti del Packard Humanities Institute che collabora con il Parco Archeologico di Ercolano all' “Herculaneum Conservation Project”.

Nel servizio le interviste ad Ascanio D'Andrea, data manager dell' Herculaneum Conservation Project; Simone Marino, responsabile unico del procedimento Museo Digitale Ercolano e Francesco Sirano, direttore del Parco Archeologico di Ercolano.