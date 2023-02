Esecuzione in pieno giorno a Ponticelli, ucciso un 33enne pregiudicato

Crivellato da colpi di arma da fuoco, con il corpo adagiato al posto di guida di una Cinquecento elle con il motore ancora acceso. E' stato trovato così Federico Vanacore, trentatreenne pregiudicato ucciso in pieno giorno in Viale Margherita, strada piuttosto frequentata di Ponticelli, quartiere nel quadrante est di Napoli.

Erano le 16.30 quando, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, i killer in scooter avrebbero affiancato l'auto guidata da Vanacore e avrebbero scaricato su di lui una raffica di colpi, senza neanche dargli il tempo di provare la fuga. Un'esecuzione in stile camorristico. Sul punto, però, tra gli inquirenti prevale la cautela. I precedenti della vittima, infatti, si limitano ai reati contro il patrimonio, traffico di stupefacenti e rissa. Niente che riguardi l'associazione malavitosa. Già lo scorso novembre, però, il 33enne aveva subìto un agguato, centrato alle gambe da tre colpi di pistola a rione Traiano. In quell'occasione si salvò grazie al ricovero all'ospedale San Paolo.

A impressionare, stavolta, sono l'orario e il luogo centralissimo scelto per l'esecuzione. Le forze dell'ordine hanno già acquisito i video delle telecamere di sorveglianza installate lungo la strada e proveranno a dare un volto agli assassini.