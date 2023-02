Febbre Champions, 40mila biglietti per Napoli-Eintracht finiti in poche ore

Sono durati appena sei ore in vendita i quarantamila biglietti messi a disposizione dei tifosi del Napoli per la sfida casalinga di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, in programma il prossimo 15 marzo. A Salerno, invece, è cominciata l'era di Paulo Sousa alla guida della squadra che mira a mettere in sicurezza la permanenza in serie A.

Il servizio di Piero Vitiello.