Federico II conferisce la laurea ad honorem all'ad di Leonardo, Alessandro Profumo

Scoppia in lacrime; Alessandro Profumo. Lo fa quando ricorda come il padre Aldo, ingegnere, sognasse per lui lo stesso titolo. E così il conferimento, da parte dell'università Federico II di Napoli, della laurea honoris causa in Ingegneria dei materiali all'ad di Leonardo, assume un tratto più umano e meno istituzionale.

Non solo perché il legame tra la città e il manager è antico. “Mia madre era di Napoli - ricorda lui - e io sono nato e cresciuto in città di mare (prima Genova, poi Palermo), quindi mi sento molto legato a questo posto che considero meraviglioso”.

Negli anni, il rapporto si è trasformato in alleanza industriale. Profumo, da manager di Leonardo, ha scommesso forte sul Sud. E l'Aerotech Campus di Pomigliano, dove azienda e ateneo studiano soluzioni innovative e formano le future leve dell'industria, ne è il massimo esempio.

“Sbagliano le aziende che abbandonano il Mezzogiorno - spiega l'ad, riferendosi anche alle notizie di cronaca sulle ultime vertenze industriali - perché qui ci sono generazioni, cervelli e know how dal cui sfruttamento passa il rilancio di tutto il Paese”.

Napoli capitale dell'innovazione, quindi. A patto di riuscire a trattenere i propri giovani. Ne è perfettamente consapevole il rettore della Federico II, Matteo Lorito, che ricorda come proprio progetti come quelli messi in campo da Leonardo e dall'università passi una funzione fondamentale del massimo livello dell'istruzione: non limitarsi a insegnare, ma fare ricerca e costruire laureati già inseriti nel mercato del lavoro.

Alla cerimonia, che si è svolta nel centro congressi dell'università, nella splendida cornice di via Partenope, di fronte Castel dell'Ovo, hanno preso parte, tra gli altri, anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi - di casa, nella “sua” Federico II - e l'ex presidente della Camera Luciano Violante.