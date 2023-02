Fiction e fotografia: l'incanto di Napoli in un photonovel

A Sanremo è stato presentato “Backstage - Noi dall’America a Napoli”, un photonovel che attraverso gli scatti di Jessica Guidi racconta la città, sempre più protagonista delle produzioni audiovisive. In questo caso, le immagini si riferiscono al dietro le quinte della fiction “Noi”, riadattamento italiano dell'americana “This is us”. La presentazione del volume segna il debutto dell’edizione 2023 del Premio Penisola Sorrentina. In apertura del servizio l'intervista al patron, Mario Esposito