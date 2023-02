Le accuse: "Fondi, abiti e cravatte per condizionare le attività dell'aula"

Sono soddisfatti i legali di Andrea Cozzolino, per i domiciliari concessi al proprio assistito dalla Corte d'appello di Napoli che, evidentemente, ha ritenuto non ci fosse il pericolo, paventato nel mandato d'arresto europeo, che i contatti dell'europarlamentare col Marocco potessero aiutarlo a fuggire e sottrarsi alla giustizia. Fiducia anche in vista dell'udienza di martedì prossimo che dovrà decidere sull'eventuale estradizione in Belgio del politico napoletano.

Cozzolino è accusato di aver intrattenuto rapporti con l'ambasciatore marocchino in Polonia, e con i servizi segreti del Paese nordafricano, al fine di condizionare, in favore di Rabat, le attività dell'Europarlamento e in particolare della commissione Maghreb che presiedeva. A tirare in ballo l'europarlamentare napoletano è il suo ex collaboratore Francesco Giorgi, che avrebbe descritto come l'attività svolta da Cozzolino fosse ricompensata con "fondi, abiti e cravatte". Di qui le accuse di corruzione e riciclaggio. Nel servizio le voci di Federico Conte e Dezio Ferraro, legali di Andrea Cozzolino