Fondi europei, De Luca attacca il governo

Dopo la manifestazione di piazza dello scorso 28 ottobre il governatore De Luca, nel giorno dell'anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina, ribadisce la proposta di un cessate il fuoco immediato, primo passo per avviare un cammino di pace, dice. Poi va all'attacco del governo il presidente della Regione per il mancato trasferimento dei fondi europei per lo sviluppo e la coesione che spetterebbero al Sud. “E' una vergogna, un'operazione di delinquenza politica” l'affondo di De Luca. La Campania dovrebbe ricevere cinque miliardi e seicento milioni di euro. Rilancia, il governatore, l'idea di eliminare il numero chiuso alla facoltà di medicina perché c'è carenza di medici e parla anche di ritardi del ministero delle Infrastrutture nei collaudi dei treni della linea uno della metro di Napoli