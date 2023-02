Giù il bunker di Michele Zagaria: "Lo Stato c'è"

Nel dicembre 2011 la cattura di Michele Zagaria, boss dei Casalesi, ora detenuto al 41 bis. Di quella casa-bunker dove fu scovato, a Casapesenna, ieri è cominciata la demolizione, che durerà circa due settimane e costerà più di centomila euro.

"Una bella giornata per chi ama e difende la legalità" il commento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo che il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, con la sua presenza aveva portato fisicamente lo Stato in quello che un tempo era il feudo di Zagaria: "Si fa anche attraverso queste azioni che hanno molto di simbolico, c'è anche un valore pedagogico e un valore di rappresentazione del lavoro che le istituzioni fanno. Infatti ho detto che il simbolo non sarà solo l'abbattimento ma anche la ricostruzione".

Dove c'era il bunker sorgerà un parco pubblico. Ma la strada per la normalità è ancora molto lunga, come hanno ricordato i 38 sindaci dei comuni a cavallo tra Caserta e Napoli che hanno consegnato al ministro il documento in cui rimarcano la carenza di risorse e di personale nel tribunale di Napoli Nord, dove i processi, per le croniche carenze di magistrati e cancellieri, possono essere fissati anche al 2026. Ancora Piantedosi: "Tornerò a Caserta, a Casal di Principe e a Castel Volturno, perché bisogna dare risposte a questo territorio, su cui c'è la massima attenzione".