Cyberbullismo, allarme tra i più giovani

In occasione della Giornata mondiale per la Sicurezza in Rete, particolare attenzione al tema del cyberbullismo.

Tante le iniziative nelle scuole. In campo: il ministero dell’Istruzione e del Merito, il terzo settore, le istituzioni locali, la Polizia postale.

Ricordando la giovane vita spezzata - a Gragnano - di Alessandro Cascone, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiese grande impegno per contrastare bullismo e cyberbullismo.

Nel servizio le voci di:

Marcella Spagnuolo - Movimento giovani per Save the Children

Armando Cozzuto - Presidente Ordine psicologi Campania

Maria Rosaria Romano - Primo dirigente Polizia postale Campania, Molise e Basilicata

Valentina Monda – Sportello Tutela digitale