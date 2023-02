Giorno del ricordo: le vittime delle foibe

Il Giorno del ricordo, il 10 febbraio, una data per non dimenticare le foibe, l'orrore degli italiani gettati nei pozzi carsici, migliaia gli eccidi di militari e civili italiani nel corso delle rappresaglie jugoslave sul fronte orientale durante e subito dopo la seconda guerra mondiale. E poi ci fu "la cacciata" e l'esodo degli italiani delle terre d'Istria.

E per il secondo anno consecutivo, proprio nel Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe il Comune di Bacoli, alla presenza del Questore di Napoli, Alessandro Giuliano, del Sindaco, Josi Gerardo Della Ragione e di altre istituzioni locali, rende omaggio a Giovanni Palatucci, il giovane Questore di Fiume, cattolico, nato nel 1909, nell'avellinese, a Montella.



Palatucci, aiutò gli ebrei sottraendo ottocento fuggiaschi alla Gestapo nascondendoli in un Abbazia sotto la protezione del vescovado. Nel 1944 fu arrestato dal tenente colonnello Kappler messo in carcere a Trieste e poi trasferito nel campo di sterminio di Dachau dove muore il 10 febbraio 1945, pochi giorni prima della Liberazione, a soli 36 anni.



Domani, 11 febbraio, alle 10:00, in ricordo delle drammatiche vicende delle foibe, l'area antistante Porta Miano a Napoli, verrà intitolata "Largo esuli d'Istria, Fiume e Dalmazia", per ricordare che nel 1947 Napoli fu la città italiana che maggiormente accolse le migliaia di sfollati che ogni giorno per anni varcarono quella soglia per entrare nel Centro Raccolta Profughi nel Real Bosco di Capodimonte.