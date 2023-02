I beni confiscati assegnati alle famiglie di senzatetto

Le abitazioni di boss e killer, gli appartamenti della camorra assegnate alle famiglie di senzatetto.

Ondata di consensi per la scelta del Comune di Nocera Inferiore di destinare beni confiscati alla criminalità organizzata a chi vive il dramma dell'emergenza abitativa.

Due appartamenti di via Fucilari saranno disponibili per nuclei familiari in condizioni di disagio: erano la residenza dorata di Salvatore Di Maio, killer cutoliano condannato più volte all'ergastolo.