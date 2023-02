I malati rari non sono invisibili grazie alla ricerca

Attivo dal 2018 all'ospedale dei Colli di Napoli, il centro di coordinamento per le malattie rare è punto di riferimento in regione per i circa 30mila pazienti censiti sul territorio. Al Monaldi sono 2.200 i pazienti rari certificati e presi in carico per 14 unità operative. Per circa il 70% si tratta di bambini. Un percorso di diagnosi spesso non facile, soprattutto perché a volte non si sa a chi rivolgersi per trovare una risposta e di conseguenza una cura.

Grazie alla rete di associazioni e al lavoro dei centri regionali, però, i malati rari sono sempre meno invisibili. E poi c'è la ricerca: con 50 milioni stanziati dal Pnrr e 15 milioni stanziati solo dalla Regione Campania, la prospettiva è quella della speranza per chi affronta la malattia.

Nel servizio le interviste a Vincenzo Rubinacci, paziente, Lorenzo Latella, referente delle associazioni di malattie rare in Campania e Giuseppe Limongelli, direttore del centro di coordinamento delle malattie rare per la Campania.