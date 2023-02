I moschettieri azzurri alla corte di Alessandro

L’anteprima è una festa. Sul blu carpet Alessandro Siani è il padrone di casa, Max Tortora e Matilde Gioli i co-protagonisti. I paparazzi scattano a raffica.

Ma la presentazione dell’ultimo film di Siani “Tramite amicizia” diventa delirio quando al cinema The Space arrivano 6 moschettieri azzurri. Guidati da Capitan Di Lorenzo, Osimhen, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone e Gollini entrano in sala salutati dal coro più amato.

La loro presenza “tramite amicizia” per dirla con Siani. La Gioli fa l’interprete in inglese per Victor e Kvicha anche se le battute in napoletano di Alessandro non sono facili da tradurre.

Dai ragazzi e dalla società un in bocca al lupo al film ma anche un gesto di solidarietà. Per il giorno di San Valentino le maglie del Napoli che lo celebrano, firmate da tutti loro, da dare in beneficenza.