Il Carnevale nella piazza di Masaniello

Gli sbandieratori di Cava de' Tirreni incantano con la sfilata spettacolo. Il Carnevale di Masaniello porta la rivoluzione dell'allegria in Piazza Mercato, dove da tempo tanti negozi hanno chiuso i battenti. Festa di maschere, suoni e colori. I volontari di Asso.Gio.Ca., 25 anni di impegno nel sociale, sono in campo con le altre associazioni per dare un futuro alla storica piazza. E il Comune di Napoli punta a valorizzarla riportandola alla sua identità originaria, legata al commercio.

Nel servizio con le immagini di Giuseppe Caterino le voci di Gianfranco Wurzburger, presidente di Asso.Gio.Ca. e Teresa Armato, assessore al Turismo del Comune di Napoli