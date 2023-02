Il console ucraino a Napoli: "Un anno di accoglienza per gli oltre 22mila profughi in Campania"

In tutto, dall'inizio della guerra in Ucraina, in Campania sono arrivati oltre 22mila profughi. Una comunità quella ucraina già numerosa in regione e che nel corso degli ultimi 12 mesi si è stretta intorno a chi è stato costretto a scappare dalle bombe. Il console ucraino a Napoli Maksym Kovalenko ripercorre il lavoro fatto per dare assistenza sanitaria e burocratica ai suoi connazionali, molti minori, arrivati in Campania, ringraziando le istituzioni nazionali e regionali con le quali ha lavorato per fornire documenti e favorire l'integrazione. Oggi a Napoli e in altre città ci sarà una marcia per la pace.