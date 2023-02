Il liquore a sostegno della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha un piano di assistenza, il fondo Marco Valerio, per gli agenti in servizio o in pensione con figli affetti da gravi patologie.

Il fondo si avvale anche del sostegno di imprenditori impegnati a fare del bene per gli altri.

Come Andrea Petrone, titolare di una distilleria a Mondragone, che ha legato il proprio nome a quello della Polizia di Stato con la produzione di un liquore fatto con latte di bufala dop. Commercializzato con il logo e i colori rappresentativi della Polizia di Stato.

Per ogni bottiglia venduta, un euro viene devoluto al fondo Valerio.

Nel servizio le interviste all'imprenditore Andrea Petrone e al questore di Caserta Antonino Messineo.