Il paese dell'amore

È la festa più attesa da tutti gli innamorati, ma a San Valentino Torio - in provincia di Salerno, una delle due città italiane dedicate al Santo - unisce fede e cuore.

Una festa celebrata in gran parte del mondo, ma nel paese fa parte del DNA spirituale della comunità: nella chiesa cinquecentesca sono custodite le reliquie del Santo degli innamorati, che ebbe il coraggio di unire in matrimonio un pagano con una donna convertita al Cristianesimo. Per questo pagò con la sua vita: il 14 febbraio del 270 fu martirizzato sulla via Flaminia attraverso la decapitazione.

Amore e fede: la liturgia sacra che precede la festa è vissuta da sempre con la massima partecipazione da tutta la comunità. Cinque giorni prima la solenne processione, poi San Valentino viene "intronizzato" nel grande cuore rosso, dando il via ai festeggiamenti.

Brillano cuori giganti e frasi appassionate nelle strade, nei vicoli si improvvisano serenate, sulle pareti pensieri d'amore.

E al Santo si può persino scrivere: in Chiesa c'è la cassetta della posta di San Valentino, e la leggenda dice che il Santo in persona leggerà la lettera nel giorno a lui dedicato e ne esaudirà il desiderio.

