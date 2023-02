Il paese delle rarità

Il dottoraro ti accoglie. Il geniotista esegue i test. Il fantacista lavora con pozioni da laboratorio. Gli Elf line rispondono ai tuoi dubbi. Le fate madrine ti aiutano a gestire il tuo superpotere. Nel Paese delle rarità succede questo e molto altro. Un lessico fantasioso aiuta a spiegare le malattie rare ai più piccoli. Lo strumento scelto dal Centro di coordinamento della regione Campania che si occupa di queste patologie è un fumetto. I testi sono di Michele Assante del Leccese, i disegni di Mario Testa per la scuola italiana di Comix. Il risultato è un colorato volantino di 15 pagine in cui un bambino e suo padre iniziano un viaggio immaginario per giungere a una diagnosi che non è una sentenza senza appello, ma un'opportunità per vivere meglio e soprattutto per interiorizzare un motto: #thinkrare. Una malattia è definita rara quando colpisce meno di 1 persona su 2.000. Ma rare non significa poche. Familiarizzare sin da piccoli con le malattie rare è il modo migliore per accettare la diversità, propria e degli altri.