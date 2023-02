Il Sud accelera sulla mobilità sostenibile

Anche nella vendita di automobili elettriche l'Italia è spaccata in due tronconi: circa due terzi delle nuove immatricolazioni a batteria è avvenuto al Nord. Solo il 7% nelle regioni meridionali.

Tra le cause, oltre a quelle socio-economiche, tra cui spicca la diversa distribuzione della ricchezza, c'è anche la penuria di infrastrutture.

Il 57% dei punti ricarica esistenti è al nord, il 23% al centro. Solo il 20% nelle regioni meridionali.

Negli ultimi mesi qualcosa sta cambiando: tra giugno e dicembre 2022 i punti di ricarica sono aumentati del 16% in Sicilia, del 12% in Sardegna e del 10% in Campania.

In questo contesto si inserisce l'inaugurazione a Napoli del primo distributore in Italia di carburante che viene riconvertito in un punto di ricarica elettrico.

Nel servizio le interviste al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e all'imprenditore Aldo Arcangioli.