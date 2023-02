IL VIDEO - La carica dei 6000 tifosi partenopei al Castellani

Tifosi del Napoli in fila davanti allo stadio Castellani di Empoli già un'ora e mezza prima della partita. Saranno oltre 6000 i partenopei giunti da ogni parte del Centro e Nord Italia (ma non dalla Campania, causa divieto) a sostenere la squadra di Spalletti. I tifosi azzurri saranno presenti in ogni settore dello stadio