IL VIDEO - Sciopero dei tassisti, traffico paralizzato

Traffico in tilt nel centro di Napoli a causa di una manifestazione dei tassisti. Auto bianche in corteo da Porta Capuana fino a Piazza Municipio, nella giornata in cui le sigle sindacali Uti, Fast Confsal, Federtaxi/Cisal, Orsa Taxi, Sitan, Silt Taxi, Ugl Taxi, Unimpresa, Uritaxi e Usb hanno proclamato sciopero dalle 8.00 alle 22.00. Protesta contro la crisi economica e il caro-carburante, che stanno mettendo in difficoltà la categoria. I tassisti lamentano anche poco supporto dal Comune di Napoli.