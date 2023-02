IL VIDEO - Tentata rapina a mano armata, 26enne arrestato in flagranza

Nel pomeriggio di domenica 5 febbraio, a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno arrestato un ventiseienne del posto in flagranza di reato mentre, armato di pistola e con il volto parzialmente nascoso, stava minacciando i titolari di un minimarket per farsi consegnare l'incasso della giornata.

I militari sono accorsi dopo che una chiamata d'emergenza al 112 aveva segnalato il tentativo di rapina in corso nel punto vendita situato nel largo rotonda del Paese. Al loro arrivo sul posto, il giovane ha tentato di darsi alla fuga attraverso le vie limitrofe. Una corsa durata però pochi secondi, dopo i quali il 26enne casertano è stato immediatamente raggiunto e bloccato dai carabinieri.

Nel video catturato dalle telecamere di sorveglianza si vede il ragazzo entrare nel minimarket con il volto coperto da cappuccio e probabilmente una sciarpa. Dopo alcuni secondi tra le sue mani c'è anche la pistola, presumibilmente estratta dalla borsa nera che il rapinatore aveva con sé.

Non è stata ancora trovata, al momento, l’arma utilizzata per il colpo. L'accusa nei confronti del giovane è di tentata rapina aggravata.

Il ventisettenne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE), a disposizione della competente autorità giudiziaria.