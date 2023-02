I Vigili del Fuoco di Avellino, poco dopo la mezzanotte scorsa, sono intervenuti nel Comune di Serino - in provincia di Avellino - in via Lauri, per un incendio che ha interessato due autovetture in sosta. Le fiamme sono state spente mettendo in sicurezza i due veicoli e l'area in cui erano parcheggiate. Non si sono registrati ulteriori danni.