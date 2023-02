IL VIDEO/Napoli: Piazza Dante invasa dai rifiuti

Sacchetti della spazzatura sparsi per metri nell'area circostante i contenitori, rifiuti di ogni genere anche accatastati attorno alle campane per la raccolta differenziata, che rimangono vuote all'interno. La video-denuncia dei residenti di piazza Dante, a Napoli, racconta il disagio di chi vive in quella zona e stamattina ha avuto un'amara sorpresa.