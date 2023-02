La gioia delle "lazzarelle" e di Imma, cavaliere della Repubblica

L'abbraccio fra Imma Carpiniello e le ragazze in servizio al bistrot delle Lazzarelle, in Galleria Principe a Napoli, è quasi liberatorio. Dopo la nota del Quirinale possono condividere la gioia per l'onorificenza al merito della Repubblica, conferita dal capo dello Stato Sergio Mattarella all'amministratrice della cooperativa sociale "Lazzarelle", nata nel 2010 per produrre caffè artigianale secondo l'antica tradizione napoletana, all'interno del carcere femminile di Pozzuoli, coinvolgendo le detenute e i produttori di caffè del Sud del mondo. Ad oggi il 90% delle "lazzarelle", terminato il periodo di detenzione, non è rientrato nei circuiti criminali.