“Sono in aumento Naspi e cassa integrazione: in tutto il 2022 abbiamo avuto 24mila richieste di autorizzazione di cassa. Solo a gennaio 2023 sono state 2400”. I dati dell'Inps, illustrati da Roberto Bafundi, direttore del coordinamento metropolitano di Napoli, mostrano lo stato dell'economia regionale: in particolare, l'area provinciale di Napoli si segnala come un territorio in difficoltà.

Si evidenzia anche una stretta sul reddito di cittadinanza: le domande rifiutate dal 2019 al 2022 sono 230mila. Un numero superiore rispetto a quelle accolte, 196mila.

L'Istituto punta ad aprire nuovi punti sul territorio per rispondere alle istanze della cittadinanza. Ma resta il nodo dipendenti: “A fronte di 3 milioni di cittadini - spiega ancora Bafundi -, nell'area metropolitana di Napoli ci sono 970 dipendenti. Un dipendente si trova così a dover gestire circa 3mila cittadini e 90 aziende”.