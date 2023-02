In sciopero gli operai dell'Industria Italiana Autobus

C'è amarezza davanti ai cancelli dell'Industria Italiana Autobus di Flumeri, in Valle Ufita. Dopo anni di sacrifici e la ripartenza per i lavoratori della ex Iribus tornano gli spettri di emergenze che si credevano alle spalle.

Quattro ore di sciopero e un presidio davanti allo stabilimento avellinese: da 800 dipendenti nel 2011 si è passati agli attuali 367, tutti impegnati nella produzione di autobus ma con nuovi soci. Alcuni dalla Turchia, ma soprattutto Leonardo e Invitalia, che da sola detiene il 40%.

Nei prossimi giorni l'assemblea dei soci deciderà sulla ricapitalizzazione: servono almeno 21 milioni di euro per pagare arretrati ai fornitori. Sullo sfondo il rischio commissariamento, un paradosso per un'azienda che conta commesse importanti che tuttavia non riesce a completare.