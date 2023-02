Inaugurata la nuova area dell'ospedale Pineta Grande

E' stata inaugurata la prima parte dell'ampliamento del Pineta Grande Hospital, in via Domitiana, al chilometro 30, a Castel Volturno (Caserta). Tra i nuovi servizi a disposizione anche una sala parto avveniristica. In tutto la struttura accoglie 50mila pazienti l'anno. Ora sono state accorpate tre case di cura su un’area di 65 mila metri quadri con parcheggio di 900 posti.

All'evento hanno preso parte il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Nel servizio di Geo Nocchetti tutti i dettagli.